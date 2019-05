Maxi evasione fiscale, scarcerato Barbarino: ai domiciliari l’amministratore di Alma

Mercoledì 1 Maggio 2019, 11:20

Torna a casa Francesco Barbarino, uno degli amministratori di fatto della Alma, società leader nel settore del lavoro temporaneo, finito un mese fa al centro di un’inchiesta che ha alzato il velo su un’evasione da 70 milioni di euro contando in totale ventisette indagati. Barbarino ha ottenuto gli arresti domiciliari. La decisione è stata adottata dal gip Gallo, lo stesso giudice che il 26 marzo scorso aveva firmato l’arresto per lui e altri indagati, incluso il dominus Luigi Scavone che per ora resta in carcere.Barbarino, difeso dall’avvocato Pasquale Coppola, al momento è l’unico degli indagati ad aver lasciato il carcere. Gli arresti domiciliari sono stati concessi con il parere favorevole dei pm Mariasofia Cozza e Sergio Raimondi all’esito degli interrogatori (tre in totale) che Barbarino ha reso in queste settimane, successivamente all’arresto, decidendo di collaborare con gli inquirenti. Una collaborazione, la sua, che è valsa a definire passaggi chiave dei movimenti finanziari con cui sarebbe stata costruita l’evasione, e chiarire il meccanismo della compensazione tra incastri di società con cui la frode sarebbe stata possibile.La difesa di Barbarino ha inoltre seguito la strada della collaborazione con gli inquirenti con l’obiettivo di salvare le aziende sane del grande gruppo imprenditoriale, che sono risultate la maggioranza, arrivando a predisporre un piano per sanare i debiti con il fisco, raggiungere un concordato, e far riprendere il lavoro a migliaia di dipendenti, pagare loro gli stipendi e ridare fiducia a clienti e fornitori del gruppo.