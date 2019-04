Interrogatorio 'fiume', in Procura, a Napoli, per l'imprenditore Luigi Scavone, titolare della società Altea, capogruppo della Alma spa, arrestato nell'ambito di un' indagine del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e della Procura partenopea su una presunta maxi evasione fiscale da 70 milioni di euro. «Ha chiarito la sua posizione con i magistrati ai quali ha risposto e ai quali ha spiegato come mai fosse in possesso di quella ingente somma (204mila euro, ndr) - fanno sapere i suoi avvocati, Alfonso Furgiuele e Maurizio Noviello». Scavone ieri è stato ascoltato per oltre 6 ore. «Scavone ha anche spiegato ai pm titolari del fascicolo che non era in partenza per Dubai, il giorno in cui è stato arrestato, località dove, tra l'altro, non è mai andato e dove non si sarebbe potuto neppure recare perché il suo passaporto è scaduto», hanno aggiunto i legali.

Martedì 9 Aprile 2019, 10:53

