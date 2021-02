Maxi blitz antidroga, sequestrati 85 chili di stupefacenti nel Napoletano. Hashish con il logo El Chapo

Maxi operazione antidroga dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, che a Marano hanno sequestrato 85 chili di stupefacenti. I militari dell'Arma hanno arrestato un 25 enne di Quarto, Emanuele Pisa, per spaccio e detenzione di armi e droga. In un box auto riconducibile a Pisa, i carabinieri hanno rinvenuto 11 chili di hashish, un chilo di marijuana e un chilo di cocaina. Altri 13 chili di cocaina e 59 chili di hashish (con il logo El Chapo, Ferrari e altri noti marchi) sono stati invece rinvenuti a Marano. In manette è finito Raffaele De Sica, un 31 enne di Marano. La droga era occultata in due box auto, uno ubicato a Marano, l'altro a Varcaturo.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Tre pietre di cocaina nascoste ​in cassaforte: 25enne arrestato nel... LA DROGA Una piantagione di marijuana in casa: 39enne arrestato a Cercola LA DROGA Cavalleggeri, 34enne fermato al posto di blocco con 11 dosi di...

Nelle disponibilità di De Sica una vettura modificata per occultare stupefacente: anche quella è stata sequestrata. Anche per il 31enne si sono aperte le porte del carcere. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA