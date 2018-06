Scacco al commercio abusivo a Napoli, 5 quintali di alimenti sequestrati

Mercoledì 6 Giugno 2018, 17:32 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 17:32

Sequestri a raffica per un totale di oltre 5 quintali di pesce e frutta venduti in strada in maniera abusiva e senza il rispetto delle norme igienico sanitarie. E' questo il bilancio della maxi operazione della polizia municipale contro il commercio abusivo, messa in campo stamane dall' Unità Operativa San Giovanni - Barra - Ponticelli.Gli agenti comandati da Enrico Fiorillo hanno ispezionato dal mattino fino al pomeriggio inoltrato di oggi, i 2 km di corso Sirena, l'arteria stradale dove è stata registrata la più grande concentrazione di anomalie commerciali nel quartiere che riguarda diverse tipologie di abusivismo. Le sanzioni elevate ai venditori, molti dei quali improvvisati in strada con banchetti e strutture di fortuna, ammontano a oltre 40mila euro. I verbali emessi dai poliziotti municipali riguardano l'esposizione degli alimenti agli agenti atmosferici senza coperture e senza rispetto delle norme igieniche, il mancato stato di qualità dei prodotti alimentari e dei macchinari in uso, l'assenza di autorizzazioni e numerose occupazioni abusive di suolo oltre a svariate mancanze in tema di licenze sanitarie.La maggior parte degli alimenti venduti in strada e commercializzati in condizioni che mettevano seriamente a rischio la salute di chi li avrebbe consumati, erano prodotti di pescheria quali cozze, alici, polipi e vari tipi di pesce, oltre a prodotti ortofrutticoli. I materiali, inclusi alcuni fiori venduti senza autorizzazioni, sono stati sequestrati dai poliziotti municipali e immediatamente distrutti con l'autocompattatore Asia che ha affiancato l'intera operazione.