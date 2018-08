Domenica 5 Agosto 2018, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi operazione contro i parcheggiatori abusivi e la sosta selvaggia con controlli a tappetto e stretto monitoraggio delle zone calde della città dove si registrano più trasgressori soprattutto nel periodo estivo. E’ questa la strategia adottata dal comandante Ciro Esposito, a capo della polizia municipale di Napoli che ha schierato in campo, da venerdì, il reparto Motociclisti organizzato anche in blitz con agenti in borghese. I poliziotti su due ruote, diretti da Ciro Colimoro, hanno eseguito varie operazioni comprese nell’area che va da Coroglio a Bagnoli, concentrandosi in particolare su via Coroglio, via Leonardo Cattolica, discesa Coroglio, via Bagnoli e via di Pozzuoli. Durante i blitz sono stati identificati e sanzionati 15 parcheggiatori abusivi e sequestrati circa 400 euro proventi dall'illecita attività. A undici dei sanzionati è stato notificato l'ordine di allontanamento ed uno degli abusivi è stato segnalato in Questura per l’inasprimento delle misure di prevenzione, dal momento che gli agenti lo hanno sorpreso ad esercitare l'attività nonostante gli fosse stato già notificato l'ordine di allontanamento da via Coroglio, per due mesi.Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno scoperto un'intera area adibita a parcheggio abusivo in via Sbarcatoio di Nisida, sulla quale sono ancora in corso gli accertamenti per verificare se sia di proprietà privata o del demanio dello Stato e dunque, le eventuali sanzioni da applicare. I controlli sono stati estesi anche nell’ambito dei servizi di trasporto taxi, grazie all’azione degli agenti del Nucleo Mobilità Turistica impegnati nel presidio del terminal della stazione Centrale. I poliziotti municipali hanno sottoposto a controlli 105 taxi muniti di licenza a seguito dei quali sono stati elevati 9 verbali per irregolarità nello svolgimento del servizio come ad esempio è accaduto a chi ha lavorato fuori turno o non ha rilasciato la ricevuta su tariffa predeterminata oppure ha indossato abbigliamento non consono. Per uno di loro è scattata la sanzione accessoria del ritiro della licenza e in piazza Garibaldi un tassista abusivo con turista australiano a bordo è stato verbalizzato con fermo amministrativo del veicolo per 2 mesi e per mancata revisione dell’auto privata.I controlli del fine settimana hanno riguardato anche la Stazione Marittima per l’arrivo di navi da crociera dove sono stati effettuati accertamenti nei confronti di 22 taxi di cui uno è stato verbalizzato perché fuori turno con ritiro della licenza e al Molo Beverello sono stati elevati 2 verbali a taxi perché prelevavano passeggeri a meno di 100 metri dal posteggio taxi. Altro tassista con turisti a bordo è stato seguito dal porto ai Grandi Alberghi dove è stato sanzionato per sovrapprezzo rispetto alla tariffa con conseguente ritiro di licenza. Anche la zona di piazza Trieste e Trento è stata pattugliata dagli agenti della Turistica che hanno sorpreso un tassista abusivo che trasportava dalla Puglia due turiste giapponesi con un’auto ad uso proprio che è stato sanzionato per trasporto pubblico abusivo e per utilizzo di veicolo diverso da quello previsto dalla carta di circolazione con il fermo dell’auto. Altri tre tassisti sono stati sanzionati in piazza Municipio, uno per abbandono in servizio del veicolo all’interno del posteggio, un altro per mancato rilascio della ricevuta e un altro operatore per mancata revisione.Anche nel quartiere Chiaia, i controlli sui parcheggiatori abusivi si sono svolti durante l’intero week-end. Gli agenti dell’Unita’ Operativa Chiaia hanno elevato 12 verbali a carico di parcheggiatori abusivi ai quali è stato anche notificato l’immediato ordine di allontanamento. In particolare, in via Carducci per uno di loro si è reso necessario un fermo per identificazione conducendolo presso gli uffici perché era sprovvisto di documenti ed evasivo nel declinare le generalità. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il soggetto aveva numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Anche in via Chiatamone sono stati intercettati due parcheggiatori che hanno già ricevuto reiterati ordini di allontanamento, richiedendo alla Questura l’emissione del divieto di avvicinamento a tale strada. I controlli hanno interessato anche Posillipo e Mergellina ed in particolare in via Ferdinando Russo è stato verbalizzato un parcheggiatore abusivo al quale è stato notificato l’ordine di allontanamento, mentre in prossimità della stazione della metropolitana sono stati sanzionati altri 3 parcheggiatori abusivi.In via Partenope sono stati effettuati controlli per le occupazioni di suolo a seguito dei quali un bar è stato sanzionato per difformità nell’occupazione. Un ristorante è stato sanzionato per eccedenza di occupazione di suolo rispetto a quanto autorizzato. Anche la zona dei Baretti di Chiaia è stata oggetto di controlli ed in via Bisignano un locale è stato sanzionato perché occupava abusivamente con sedie lo spazio compreso tra il marciapiede ed i paletti parapedonali. In Largo Sermoneta un ristoro mobile è stato verbalizzato perché occupava abusivamente con tavoli e panche lo spazio antistante ed in via Chiaia è stato rimosso e sottoposto a sequestro penale un carrettino abusivo per la vendita di granite ed altri alimenti lasciato su suolo pubblico ancorato con catena da ignoti. In sinergia con i controlli contro la sosta abusiva, gli agenti hanno effettuato anche numerosi sequestri tra cui 142 borse contraffatte, 115 cinture con marchi falsi, 286 cover, 76 cappelli e 67 paia di calzini al Molo Beverello, Passerella del Maschio Angioino, piazza Trieste e Trento e Lungomare Caracciolo.Per questo fine settimana intensi sono stati anche i controlli ambientali. Le pattuglie della polizia municipale hanno agito anche tramite appostamenti, riuscenda sorprendere un risto-sushi in prossimità di piazza Municipio il cui titolare è stato sanzionato per sversamento fuori orario, due chalet a Mergellina per deposito di rifiuti su suolo pubblico e mancata raccolta differenziata, altro locale in via Caracciolo per mancata differenziata ed irregolare conferimento dei cartoni indifferenziata. Altri due verbali sono stati contestati ad un affittacamere in via Palepoli per mancato rispetto della raccolta differenziata con deposito dei rifiuti su suolo pubblico. Inoltre controlli sono stati effettuati in Largo Sermoneta, via Toledo e via Orsini dove 5 utenti sono stati sorpresi a sversare fuori orario.Gli agenti della Tutela Emergenza Sociale e Minori, sono stati invece impegnati nel controllo in Piazza San Domenico Maggiore riscontrando la chiusura regolare delle attività alle ore 3,00, cosi come disposto dall'ordinanza sindacale ed impedendo anche che la piazza alla chiusura dei locali venisse occupata da suonatori di bonghi che con la loro musica avrebbero disturbato la quiete pubblica. Infine gli agenti hanno provveduto ad indirizzare presso apposite strutture di accoglienza diversi soggetti che tentavano di improvvisare un giaciglio notturno sul sagrato della Chiesa.