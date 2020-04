Coronavirus a Napoli: maxiressa da Puok Burger, al Vomero decine di riders ammassati per le consegne

Folla delle grandi occasioni al Vomero, all'esterno della nota paninoteca di Egidio Cerrone, conosciuto da tutti come "Puok Burger". Sono di pochi minuti fa le immagini di una vera e propria folla di riders accalcati all'esterno della paninoteca di Cerrone in attesa di ricevere le loro ordinazioni da consegnare in tutta Napoli. A giudicare dai marciapiedi completamente ingombri di scooter e bici si trada di un vero e proprio boom di ordini per Cerrone, star del web, che in pochi anni ha creato un "impero degli hamburger".

Alcuni riders indossano le mascherine d'ordinanza, alcuni no. La folla che si sta radunando all'esterno della paninoteca da un lato è un buon viatico per l'economia che finalmente comincia a girare e dall'altro ha fatto storcere il naso a qualche residente. Se nelle scorse ore la Regione ha dato il via libera al delivery anche per le paninoteche che inizialmente erano rimaste tagliate fuori - Puok Burger era una di queste - le regole sul coronavirus che impongono il distanziamento sociale e il divieto di creare assembramenti continuano ad essere valide ma poco e male rispettate.

Ultimo aggiornamento: 21:55

