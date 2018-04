Maxi rissa tra due bande di ragazzi al corso Garibaldi: arrestato 23enne

Giovedì 26 Aprile 2018, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 14:13

TORRE DEL GRECO. Maxi rissa a corso Garibaldi: un arresto. Si sono presi a cazzotti due gruppi di ragazzi dopo essersi dato appuntamento a corso Garibaldi, l’area della movida torrese che dopo il restyling è rinata.Sono dovuti intervenire i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco che nella tarda serata di ieri hanno arrestato in flagranza di reato Luigi Serbante, 23 anni, di via Principal Marina, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane , in evidente stato di ebbrezza, ha minacciato e opposto resistenza a militari dell'Arma intervenuti, a seguito di segnalazione della lite in corso su via Garibaldi.Giunti sul posto, i carabinieri hanno impedito a Servante di aggredire alcuni soggetti asseritamente familiari di una persona con cui aveva poco prima litigato, persona la cui identità è ancora in via si accertamento. L`arrestato a seguito della predetta lite ha riportato escoriazioni medicate sul posto da personale del 118. A Dopo le formalità di rito è stato tradotto agli arresti domiciliari.