Venerdì 30 Novembre 2018, 23:00

Tre anni e mezzo di squalifica a un calciatore, Fabio Pisani. Altre tre di sette mesi. Mille euro d’ammenda, l’obbligo di giocare, fino alla fine del campionato, a porte chiuse e due punti di penalizzazione in classifica. Una stangata in piena regola quella che travolge il Montecalvario. La società è pienamente responsabile, a quanto recita il referto federale, della maxi rissa di sabato scorso durante il match di prima categoria contro la Lokomotiv Flegrea. Ma i vertici della società non ci stanno e preparano il ricorso: «Mai viste pene del genere per una vicenda in cui noi abbiamo un ruolo, ma di reazione alle loro aggressioni», dice a gran voce Raffaele Valentino, il direttore sportivo. Nata ai Quartieri spagnoli quattro anni fa dalle ceneri di un glorioso club che negli anni ‘80 faceva il pieno di pubblico nei campi di periferia, il Montecalvario è animato dallo stesso Valentino insieme a Alessandro Pierno, Vincenzo Condemi e Ugo De Chiara. «Volevamo fare qualcosa per i ragazzi della zona e abbiamo pensato al calcio, passione di tutti. Facciamo una quarantina di tesserati, ci mettiamo impegno e soldi di tasca nostra, sperando così di dare una bella immagine del nostro quartiere. Perciò non accettiamo l’etichetta di violenti che ci vogliono affibbiare» dice ancora.L’ACCUSAIl referto, stilato dal direttore di gara, è impressionante: «La gara viene sospesa perché era stata messa a rischio la sua incolumità». Poi ricostruisce alcuni passaggi più duri: «Al momento dell’espulsione di Trinchella, giocatore della Montecalvario, sopraggiungeva con veemenza e con atteggiamento irato il calciatore Pisani che colpiva con un calcio al petto l’avversario De Tommaso Catello; Diego D’Isanto, portiere, colpiva ripetutamente gli avversari; che, nel contempo, il calciatore Musto, sempre del Montecalvario, inseguiva e colpiva con calci». Scene terribili, non solo in campo. «La situazione degenerava a tal punto che diversi tesserati e dirigenti della Montecalvario aggredivano con prepotenza e violenza calciatori e dirigenti della Lokomotiv Flegrea; e il direttore di gara trovava difficoltà a raggiungere lo spogliatoio in quanto il calciatore Pisani, che aveva dato origine a tutti i disordini descritti, lo minacciava a gran voce e tentava di aggredirlo, per poi rendersi autore di calci violenti alla porta del suo spogliatoio». Insomma, conclude la nota federale, «solo l’intervento della Forza Pubblica ha consentito al direttore di gara di raggiungere l’esterno dello impianto».