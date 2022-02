Maxi sanzione al cantiere, operai in nero e con reddito di cittadinanza

Tra gli operai al lavoro, due sono risultati "in nero" e uno percepiva pure il reddito di cittadinanza. Li hanno scoperti a Quarto i carabinieri che hanno controllato un cantiere edile impegnato nella ristrutturazione di un edificio di via Vaiani. Denunciati l’amministratore della ditta e il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori. Accertate diverse violazioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sanzioni penali e amministrative per un totale di 50mila euro.