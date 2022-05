Maxi sbancamento non autorizzato, a Marano sequestrato un fondo di 3 mila metri quadri

Un fondo agricolo di oltre 3 mila metri quadri è stato sequestrato in via Recca, nel comune di Marano, dagli agenti della polizia municipale. Il sequestro penale è scattato alla luce di un sopralluogo effettuato dai vigili, durante il quale è stato accertato che il titolare del terreno aveva modificato - con alcuni interventi non legittimi e non comunicati alle autorità competenti - lo stato orografico del luogo, con contestuale taglio di alberi.

Un maxi sbancamento non autorizzato, insomma, eseguito in una delle zone della città maggiormemente interessate al fenomeno dell'abusivismo edilizio.