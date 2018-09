Maxi sequestro di hashish nel Napoletano: arrestato un uomo contiguo ai Polverino

Martedì 4 Settembre 2018, 10:12

Maxi sequestro di hashish nel comune di Calvizzano, arrestato un 45 enne contiguo al clan Polverino. Ieri notte, a Calvizzano, i Carabinieri dell’aliquota Operativa di Giugliano in Campania hanno tratto in arresto in flagranza di reato Gennaro Iiorio, un 45enne del luogo già noto alle forze dell'ordine e ritenuto contiguo al clan camorristico dei “Polverino”. L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione di una ingente quantità di sostanza stupefacente a fini di spaccio. I militari dell’Arma l’hanno sorpreso in via San Pietro mentre con fare sospetto stava caricando a bordo di un furgone un borsone e diverse buste di cellophane dopo averle prelevate dal suo deposito sulla stessa strada.All’interno di una grossa busta sono stati rinvenuti 22,2 kg. di hashish in panetti di vario peso, 4,1 kg. di hashish erano all’interno di 3 buste nere, 2,3 kg. di hashish in un borsone di tela. Lo stupefacente, peso complessivo 28,6 kg., è stato sequestrato insieme al veicolo. L’arrestato è stato condotto a Poggioreale.