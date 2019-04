Martedì 30 Aprile 2019, 20:32 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 20:47

Dodici richieste di condanna, con pene che oscillano tra i 4 anni e gli 8 anni di reclusione: sono i numeri della requisitoria tenuta oggi dal pubblico ministero Salvatore Prisco al processo con rito abbreviato su una maxi-truffa alle assicurazioni che nell'ottobre dello scorso ottobre sfociò in ordinanze in carcere e ai domiciliari per 18 avvocati. La condanna più alta è stata chiesta per i due organizzatori, Vincenzo e Umberto Cocozza: ciascuno di loro rischia 8 anni di reclusione e 15mila euro di multa. Chiesta la condanna a 5 anni anche per i soli due avvocati che hanno optato per il rito abbreviato.Il processo è in corso dinanzi al giudice per le indagini preliminari Ciollaro del Tribunale di Napoli. Dalle indagini emerse che l'organizzazione reclutava i finti testimoni in alcuni dei quartieri più poverI di Napoli e assicurava a ciascun finto testimone ben 180 euro per la deposizione dinanzi ai giudici di pace, questi ultimi estranei all'inchiesta.