Maye Musk, incidente a Capri: la mamma di Elon Musk in ospedale con una microfrattura al piede

Piccolo incidente a Capri per Maye Musk, la mamma di Elon Musk tra i super ospiti del gran galà della maison fiorentina LuisaViaRoma con Jennifer Lopez superstar attesissima che lega ancora una volta il suo nome a quello dell’Unicef per raccogliere fondi per i bambini che soffrono.

Modella e nutrizionista affermata, con centinaia di conferenze alle spalle, la madre dell'imprenditore più ricco del mondo è caduta ed è stata curata all'ospedale Capilupi per un'infrazione ossea del piede. Tanta paura e un pomeriggio da dimenticare, dunque per Maye Musk. Nella speranza che la serata sia migliore delle premesse e nella certezza che la mobilitazione dello showbusiness internazionale possa raccogliere quanti più fondi possibile per i bimbi della Giordania.