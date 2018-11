Mazzette per ristrutturare il condominio, arrestati due estorsori del clan

Mercoledì 7 Novembre 2018, 13:32

Estorsione aggravata dal metodo mafioso: i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Celestino De Fenza, 34enne di Marano, e Antonio Agrillo, 34enne di Quarto, ritenuti responsabili dei delitti di estorsione aggravata da metodo e finalità mafiose ed associazione per delinquere di tipo mafioso di matrice camorristica.Le ordinanze sono state notificate agli indagati che erano già detenuti nelle strutture carcerarie di Tolmezzo (Udine) e Siracusa. Le attività, coordinate dal pm antimafia Maria Di Mauro, sono state svolte da aprile ad agosto con lo scopo far luce sulle attività illecite del clan Orlando-Nuvoletta, egemone da qualche anno sul territorio di Marano.L’indagine trae origine da servizi di osservazione che hanno consentito di documentare la consegna, dietro intimidazioni estorsive, di una somma di denaro agli indagati da parte di un imprenditore edile impegnato in lavori di ristrutturazione di un condominio. Gli estorsori, al fine di accertare il reale valore dei lavori da “tassare” in percentuale, avevano persino convocato l’amministratore del condominio interessato.I carabinieri delegati hanno effettuato minuziosi riscontri a supporto dei servizi di osservazione che, in uno alle attività tecniche, hanno portato il Gip ad emettere dell'ordinanze a loro carico. Celestino De Fenza è il nipote di Luigi Esposito, condannato per appartenenza al clan dei “Nuvoletta”, risulta ancora essere esponente di rilievo degli “Orlando” come dimostra il suo arresto per estorsione ai danni di un imprenditore maranese. Agrillo è stato arrestato di recente in un'operazione condotta a Quarto.