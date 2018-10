Mecfond, l'impresa incontra la Regione Campania

Giovedì 4 Ottobre 2018, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fissato per domani 5 ottobre, a partire dalle ore 11, presso gli stabilimenti Mecfond, in via Gianturco 23 a Napoli, un tavolo tecnico con l’assessore alla Formazione e Pari Opportunità Chiara Marciani e le imprese.La tematica principale sarà un vero è proprio focus sul sostegno e l’implementazione dei contratti di apprendistato professionalizzante, per i quali la Regione Campania ha stanziato ben 4,2 milioni di euro.L’assessore Chiara Marciani ha così dichiarato: “La formazione e la crescita professionale possono avvenire solo con delle aziende e degli imprenditori, onesti, che riescano a valorizzare le risorse umane del territorio. Ci tenevamo molto alla approvazione di questo decreto che ha permesso di stanziare tale somma, ma sappiamo bene che essa è nulla se queste risorse non saranno ben impiegate. Riunioni come questa ci permettono di seguire le nostre iniziative fino al giusto compimento degli obiettivi prefissati”.L'iniziativa, organizzata dalla stessa Mecfond e dalle associazioni Percorso Entusiasmante, Ragione Pubblica, Demonline e Tempismo Democratico, prevede i saluti introduttivi di Giorgio Nugnes, presidente di Mecfond s.p.a a cui farà seguito un confronto, presieduto da Luigi Razzano, presidente di Demonline, a cui prenderanno parte studiosi del diritto del lavoro, sindacalisti, imprenditori, accademici