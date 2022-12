«MedEatResearch» dieci anni di ricerca sulla dieta Mediterranea

Trenta ricercatori impegnati nei progetti, oltre duemila studenti coinvolti, più di cento tesi di ricerca realizzate, oltre duecentocinquanta videointerviste e diecimila minuti di memorie archiviate. Sono solo alcuni dei numeri che negli ultimi 10 anni hanno contraddistinto il lavoro scientifico internazionale (dagli Stati Uniti al Giappone) del MedEatResearch, il primo Centro di Ricerca universitario italiano specificamente dedicato alla Dieta Mediterranea.

Fondato nel 2012 all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli dagli antropologi Marino Niola ed Elisabetta Moro, il MedEatResearch è impegnato, con prestigiosi partenariati internazionali, nella salvaguardia della Dieta Mediterranea e contribuisce alla valorizzazione di questo patrimonio vivente attraverso studi e ricerche finalizzati a ricostruire minuziosamente la storia e la genesi della Dieta Mediterranea.

Un lavoro che dal 2019 ha dato vita al Mediterranean Diet Virtual Museum (www.mediterraneandietvm.com), il primo museo digitale dedicato allo stile di vita mediterraneo riconosciuto patrimonio dell’umanità Unesco, che raccoglie più di 250 videointerviste suddivise in diverse sezioni e altri materiali interattivi come l’Edutest della dieta mediterranea. Un museo interamente gratuito, open source, in italiano e in inglese, che mette in mostra preziose testimonianze, frutto di attente ricerche etnografiche, di produttori, chef, artigiani, scienziati, contadini, artisti, pescatori e testimonial d’eccezione allo scopo di contribuire in maniera rilevante alla promozione del territorio campano, alla valorizzazione culturale delle sue tradizioni, vocazioni e produzioni, nonché al plusvalore simbolico delle filiere enogastronomiche di qualità campane sul mercato globale. Tra i numerosi premi ricevuti per la sua attività il MedEatResearch nel 2016 è stato insignito anche del Premio dell’Unione Europea per il Patrimonio Culturale/Europa Nostra Awards, la più alta onorificenza europea nel settore del patrimonio culturale e naturale attribuita dalla Commissione Europea e dall’Associazione Europa Nostra ai progetti scientifici e alle best practices nel campo della conservazione, della ricerca, dell’istruzione, della formazione e della sensibilizzazione ai temi dei beni culturali e del patrimonio immateriale.