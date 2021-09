«Medici No vax, la Regione Campania da sei mesi non dà i nomi»

Vaccini e No vax. In campo il presidente dell’Ordine dei medici della Campania, Bruno Zuccarelli, per lanciare un appello “accorato” a chi - non solo nel mondo sanitario - non ha ancora aderito alla campagna di immunizzazione.

Quanti cittadini mancano all’appello?

«Posso dirvi che il settanta per cento della popolazione è vaccinato. Ovviamente non basta: dobbiamo arrivare al cento se vogliamo tornare a condurre una vita normale».

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati