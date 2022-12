Medicina sportiva, nuove cure con l'intelligenza artificiale

Landolfi, professore ordinario di Medicina Interna e attualmente direttore scientifico del Gemelli Training Center e dell’area sanitaria della Società Sportiva Calcio Napoli ha parlato dell’intelligenza artificiale a supporto dell’attività della Fondazione Policlinico Gemelli e del Napoli al convegno “Riabilitazione personalizzata: corpo, mente e genetica”, organizzato dalla Sbarro Health Research Organization e dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, nelle persone di Antonio Giordano, Francesca Gimigliano, Marialuisa Balestrieri e Andrea Fiorillo.

Al Policlinico Gemelli il gruppo di lavoro Generator raccoglie e organizza centinaia di milioni di informazioni derivanti dalle attività diagnostiche e clinico-terapeutiche che il policlinico ha effettuato negli ultimi 25 anni. Attraverso sistemi di intelligenza artificiale queste informazioni vengono aggiornate in tempo reale e utilizzate, oltre che per finalità di ricerca scientifica, per velocizzare e affinare le diagnosi e definire le migliori terapie per i pazienti. L’intelligenza artificiale è quindi un elemento importante nel percorso di medicina personalizzata o di precisione che rappresenta uno degli obiettivi della Fondazione Gemelli.

Nel suo ruolo di direttore scientifico dell’Area Sanitaria del Napoli il professor Landolfi ha voluto promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale per analizzare e interpretare al meglio la grandissima quantità di dati che giornalmente vengono raccolti sullo stato fisico dei calciatori e sulle loro prestazioni e lo ha fatto stabilendo una collaborazione sia con il gruppo Generator del Gemelli sia con l’azienda statunitense Zone7. L’obiettivo è stato quello di personalizzare la preparazione fisica e le terapie per ottimizzare le prestazioni e minimizzare il rischio di infortuni. Zone7 utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare una enorme banca dati raccolta dalle principali squadre di calcio del mondo per monitorare performance e rischio infortuni di ogni squadra. Il Napoli è stata la prima squadra italiana a partecipare a questa collaborazione e sta ricevendo informazioni importanti per affinare e personalizzare le tecniche di preparazione e prevenzione.

Insomma l’intelligenza artificiale può essere già il presente dell’assistenza medica e della medicina sportiva di avanguardia. Si tratterà di svilupparla al meglio e di farne conoscere e sfruttare tutte le potenzialità all’interno ogni gruppo di lavoro che operi in ambito sanitario o sportivo.