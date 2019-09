CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 4 Settembre 2019, 08:59

C'è chi vuole fare il medico al pronto soccorso, chi sogna di diventare chirurgo e chi invece si vede nelle vesti di psichiatra. Sono tanti i progetti, legittimi e ambiziosi, dell'esercito di candidati che ieri hanno affollato le aule del polo universitario di Monte Sant'Angelo: 4.216 presenti su 4.669 iscritti (con una percentuale dell'87,26%). Prove d'accesso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria per i quali sono 500 (più sette riservati agli extracomunitari) i posti disponibili alla Federico II (altri 500 alla Vanvitelli). I test, iniziati alle 11 come nel resto d'Italia, hanno avuto una durata di 100 minuti. Emozione, tensione, ma anche tante speranze. Candidati giovanissimi e meno (il più anziano all'ateneo federiciano era del 1949, mentre un'intera aula del 2002), giunti da ogni parte di Napoli e provincia.