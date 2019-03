CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 19 Marzo 2019, 10:57

Viene indicato come il terminale di una organizzazione dedita al traffico di farmaci rubati. Lui, professionista napoletano con solidi contatti nella buona borghesia cittadina, è stato arrestato per ricettazione e riciclaggio di medicinali, al termine di un'inchiesta che punta a fare chiarezza sul giro di farmaci antitumorali, i più costosi, i più ricercati in mezza Europa. Si chiama Antonio Celentano, classe 1971, un nome eccellente come manager di farmacie nell'area vesuviana. Finisce ai domiciliari, mentre gli viene notificato anche un decreto di sequestro preventivo per circa 2,3 milioni di euro, come presunto profitto di numerosi reati di natura fiscale. Inchiesta condotta dalla Procura di Torre Annunziata, sotto il coordinamento del procuratore Alessandro Pennasalico e dell'aggiunto Pierpaolo Filippelli, c'è la convinzione di aver scoperto un giro di affari milionario all'ombra del servizio sanitario nazionale.«L'indagine - si legge in una nota - ha consentito di svelare un sistema capillare mediante il quale venivano convogliati principalmente farmaci ospedalieri e ad alto costo, con grave pregiudizio per il servizio sanitario nazionale e l'impostazione fiscale, connotato in particolar modo da operazioni volte all'immissione su mercati esteri dei farmaci oggetto di furto». Farmaci tumorali, rubati dalle farmacie o depositerie di ospedali dell'area metropolitana e rivenduti grazie alla falsificazione di fustelle, di ricettari e di prescrizioni puntualmente notificate a pazienti ignari. Decisive le verifiche dei carabinieri del Nas, agli ordini del colonnello Vincenzo Maresca e del maggiore Gennaro Tiano, che hanno lavorato su episodi criminali (anche sulla scorta della verifiche dell'Agenzia delle dogane) - come furti di stock di medicinali - apparentemente spuri, scollegati gli uni dagli altri. E invece - a leggere la misura cautelare firmata dal gip Criscuolo - episodi apparentemente marginali denunciati nel vesuviano, risultavano collegati alla rivendita al minuto (in alcune farmacie riconducibili a Celentano), o addirittura nei paesi dell'Europa dell'Est, grazie a società di comodo e a un giro di fatturazione fasullo.