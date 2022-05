«Medico per un giorno»: torna la formazione per gli studenti

Torna “Medico per un giorno”, appuntamento di formazione e orientamento per gli studenti delle scuole superiori che sognano di intraprendere gli studi universitari di medicina. L'iniziativa è promossa dalla Scuola di Medicina e chirurgia dell'Università Federico II di Napoli ed è realizzata con il sostegno non condizionante della Fondazione Pfizer.

Il format, nato da un'idea di Gabriella Fabbrocini, direttore della Scuola di specializzazione in Dermatologia e venereologia dell'Ateneo, è giunto alla settima edizione. L'appuntamento è per lunedì 16 maggio al liceo Vico dove, dopo i saluti della dirigente scolastica, interverranno, tra gli altri, Fabbrocini, la presidente della Scuola di Medicina, Maria Triassi, il vicesindaco di Napoli, Mia Filippone, e l'assessore regionale all'Istruzione, Lucia Fortini. Con loro docenti e medici.

La sezione pratica della giornata si svolgerà nella palestra del liceo partenopeo dove saranno allestiti poliambulatori mobili. Qui gli studenti potranno provare sul campo la propria vocazione alla medicina sotto la guida di medici specialisti in Dermatologia, Ortopedia, Endocrinologia, Pediatria e Cardiologia. Le tappe successive sono il 23 al liceo Nitti di Fuorigrotta e il 26 al Margherita di Savoia.

«Con questo progetto - spiega Fabbrocini - proponiamo un modello di orientamento efficace e innovativo che fornisce informazioni precise e preziose agli studenti interessati ad intraprendere il corso di formazione in medicina mostrando sul campo anche gli aspetti pratici della professione. È un'iniziativa che vuole illustrare con un approccio teorico e pratico le skills attitudinali, professionali e motivazionali necessarie per diventare medici».