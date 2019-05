Una mega aula all'aperto, ecco il riscatto di Scampia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Maggio 2019, 07:30

Quattrocento bambini delle scuole di Scampìa, Chiaiano, Bagnoli e centro storico in piazza Giovanni Paolo II per la decima edizione del «Mito del Mammut». Il gioco teatrale inventato dal centro di ricerca e operatività pedagogica ha trasformato ancora una volta in una mega aula all'aperto una delle piazze simbolo di Scampìa. Non solo per presentare i risultati di una pedagogia e di una didattica innovativa, ma anche per dire no al degrado che coinvolge la piazza nonostante la riqualificazione degli ultimi anni. «L'iniziativa è nata con due obiettivi: cercare di riprendersi gli spazi abbandonati come questo, che quando siamo arrivati nel 2007 era tutto sangue e siringhe; rimettere i bambini nelle strade e non toglierli e con loro recuperare sia la scuola sia quegli stessi spazi. Poiché la nostra è una ricerca pedagogica basata sulla vita e sulla libertà del bambino», dice Giovanni Zoppoli, tra gli organizzatori. «Non si tratta di un evento - sottolinea ancora - perché, pur coinvolgendo così tante persone in un'organizzazione capace di riempire con colori e scenografie il vuoto di una piazza gigante, «Il Mito del Mammut» rimane rito teatrale collettivo, momento di condivisione delle scoperte e della crescita fatta durante un lungo anno di lavoro in classe». Resta tuttavia la delusione per una piazza ancora poco curata, nonostante il lavoro quotidiano delle associazioni: «Ieri mancavano panchine per far sedere i ragazzi e fontane per farli bere - rimarca Zoppoli - e abbiamo anche trovato qualche siringa sporca di sangue».