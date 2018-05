Giovedì 24 Maggio 2018, 12:33

Mega villa sequestrata dalla polizia in zona Castiglione, tra Casamicciola e Ischia. Gli agenti del commissariato di Ischia, insieme ai militari dell'ufficio circondariale marittimo, hanno posto ai sigilli alla struttura in quanto - secondo quello che riferisce la polizia - priva di concessioni e autorizzazioni edilizie.I poliziotti hanno sequestrato un corpo di fabbrica con corte circostante composto da 4 stanze da letto e bagni internicompletamente rifinito, scale di accesso al corpo di fabbrica, ascensore di accesso al fabbricato, solaio, tettoia, una pedana in calcestruzzo, una scala in muratura di accesso alla pedana, una piscina e un locale interrato adiacente alla struttura.Sono inoltre stati sequestrati mezzi e attrezzature da cantiere. I proprietari della struttura insieme ai sei operai sono stati denunciati.