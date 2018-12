Venerdì 21 Dicembre 2018, 19:36

Le guardie ambientali della Cvdt Campania sono state aggredite durante le operazioni di sensibilizzazione “porta a porta”, che prevede la consegna del materiale informativo ai cittadini di Melito di Napoli. L’aggressore pensava che lo stessero filmando, invece uno dei due volontari aveva fotografato l’ingresso del numero civico come promemoria per effettuare la relazione giornaliera di consegna. La Buttol, gestore del servizio di igiene urbana a Melito di Napoli, condanna fermamente il gesto, convinta che «atteggiamenti prossimi a una cultura camorristica non possono fermare il lavoro che si sta svolgendo per la comunità di Melito di Napoli. Nessuna forma di violenza potrà mai bloccare l’opera di sensibilizzazione della popolazione. In ogni caso l’azienda ha già informato gli organi di polizia locale».