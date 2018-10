Allarme bomba sotto casa del capo staff del sindaco di Melito

Lunedì 8 Ottobre 2018, 15:18

Una squadra di artificieri dei carabinieri è intervenuta poco fa, a Melito, dopo che alcuni passanti avevano rinvenuto un piccolo oggetto con batterie e fili vicino al portone d’ingresso di un’abitazione. Nella palazzina abita la famiglia del capo staff del sindaco Amente. La zona è stata subito transennata dai militari della locale tenenza, guidata dal capitano Francesco Iodice. In via Don Raffaele Abete, dove è stato rinvenuto l’oggetto, c’è anche una scuola privata ed un cinema.L’allarme per fortuna è risultato infondato. Gli artificieri esaminando l’involucro hanno accertato che si trattava di una batteria seriale per giocattoli.