© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 51enne di Melito di Napoli già noto alle forze dell’ordine, Salvatore Sinagra, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza per detenzione di droga a fini di spaccio.Controllato mentre era alla guida della sua auto, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina nascosti nel giubbino. Tratto in arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.