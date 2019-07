Lunedì 29 Luglio 2019, 15:00

Cane randagio preso a bastonate, i carabinieri di Melito denunciano un pensionato. I militari dell'Arma della locale tenenza, nella tarda serata di ieri, sono intervenuti per fermare un pensionato, un 73 enne del luogo, che era stato notato da numerosi residenti mentre era intento a colpire con un bastone un cane randagio. L'uomo, incensurato, è stato denunciato per maltrattamenti. L'animale è stato ricoverato presso l'Asl veterinaria. Il pensionato, accompagnato in caserma, ha riferito ai militari di essersi difeso da una precedente aggressione del randagio. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri.