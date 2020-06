Melito, il cantiere stregato: il mega parcheggio chiuso e vandalizzato

Ha compiuto dieci anni il sogno di costruire un parcheggio interrato in località Maffettone, nel ventre del centro storico di Melito, a quattro passi da quel fiumiciattolo sotterraneo che nel dicembre 2011 (era la vigilia di Natale) ingoiò un pezzo di strada, sotto il peso delle enormi betoniere in transito nella strada protetta da (inutili) divieti alla circolazione pesante. L'arteria fu transennata e chiusa due anni, mentre per alcune famiglie scattò un'ordinanza di evacuazione. Un'ampia voragine aveva compromesso la volta dell'alveo Lavinaio-Fondine, davanti alla rampa d'accesso del futuro garage cittadino.

Fu necessaria un'accurata ispezione del gruppo di speleologi e sommozzatori dei vigili del fuoco per valutarne i danni. Un parcheggio con ottanta posti auto, più venti stalli per gli autoveicoli sequestrati dalle forze di polizia, costato finora centinaia di migliaia d'euro, tra contributi regionali e comunali. Ideato per liberare il corso principale, favorendo la ripresa del commercio e la vivibilità di via Roma. L'ennesima incompiuta tra via Casamartino e via Lago di Garda, una traversa privata dove s'ergeva un caseggiato demolito all'inizio dei lavori, conosciuto con l'appellativo di casa stregata. Una casa vetusta nota e allo stesso tempo temuta dai ragazzini, che sfidando antichi racconti degli anziani del posto si intrufolavano in quei terreni. Il progetto Maffettone nacque per riqualificare una parte del centro antico; un avveniristico scavo per dare luce ad un moderno piano interrato; ampi piazzali in superficie con aree verdi, arredate per il tempo libero e addirittura una pista di pattinaggio. Peccato che in tutti questi anni di inspiegabili ritardi ladri e vandali hanno fatto prima, arrecando ingenti danni e distruzioni all'opera, in parte ultimata, ma forse priva di un'accurata sorveglianza. Muri abbattuti, suppellettili rubate, porte asportate, fili elettrici e impianti vari sottratti: 80mila euro il costo della follia demolitrice. Lo scorso anno in uno dei numerosi tombini rimasti scoperchiati all'interno del cantiere i guaiti di un cagnolino fecero accorrere decine di persone e due squadre di vigili del fuoco. Fu estratto vivo dai caschi rossi, dopo una decina di tentativi andati a vuoto per un'intera giornata.



Nei piani del Comune l'ultimazione deldoveva coincidere con l'avvio della sosta a pagamento, completando in tal modo un articolato piano traffico, che si avvaleva di rilevatori wireless per ricercare gli stalli liberi e di pannelli informativi digitali per gli automobilisti. Un'opera ad alta tecnologia. Ma sospensioni a singhiozzo hanno caratterizzato l'andamento dei lavori, cominciati timidamente nel lontano 2009 e interrotti tre anni; mancata erogazione dei previsti finanziamenti regionali e un contenzioso tra enti locali e ditta appaltatrice le cause degli enormi ritardi. Fino a quando nel 2016 una transazione permise la ripresa degli scavi, accordando Regione, Comune e società costruttrice. Nella convenzione l'erogazione di circa 150 mila euro, anticipata dal Comune, una trance del previsto stato d'avanzamento lavori di 416 mila euro. Era fine agosto. Sei mesi dopo con la sfiducia al sindaco cala il silenzio.