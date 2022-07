Melito, reati contro il patrimonio: arrestato e multato 39enne

Stamattina gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Lussemburgo a Melito, un 39enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso giovedì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - ufficio esecuzioni penali, poiché condannato alla pena di 4 anni e un mese di reclusione e ad una multa di 5.600 euro per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, commessi a Napoli e provincia tra il 2010 e il 2018.