È diventato un caso, a Melito, la presenza della postazione del 118 all'interno del municipio, dopo l'accertato focolaio di infezioni da Covid-19, che ha falcidiato consiglieri e giunta. Operatori e attrezzature di pronto soccorso in piena pandemia a contatto con gli uffici dei dipendenti comunali, che dividono corridoi e bagni con il personale della Misericordia, l'associazione della Confraternita che gestisce il servizio. La preoccupazione del personale per la propria salute è aumentata in questi ultimi giorni con i casi di positività accertati nella cittadina, giunti a quota 500. Tra questi anche il sindaco Antonio Amente, ricoverato in ospedale a Giugliano per una crisi respiratoria e in condizioni definite stabili dai medici. Dopo un primo screening di tamponi effettuati nel municipio, registrati alcuni casi tra il personale. La stanza che ospita il 118 fa capo all'Asl Napoli 2 nord; è ubicata a piano terra, accanto al centralino, all'anagrafe e ad altri servizi essenziali. I parasanitari accedono dall'ingresso posteriore, che non è di pertinenza esclusiva, mentre l'ambulanza è parcheggiata nel cortile antistante, vicino alle auto dei dipendenti comunali. Accanto al piccolo ufficio, transitano gli utenti per il disbrigo delle pratiche, nonostante una recente ordinanza abbia ridotto l'accesso a due ore (10-12).

La sistemazione del 118 nel Comune, ritenuta provvisoria alcuni anni fa, dopo la dismissione della precedente sede in una palazzina distaccata, fu avallata dall'amministrazione in carica, evitando la perdita di un servizio essenziale per il territorio; altri comuni del Giuglianese erano pronti ad accogliere le ambulanze sfrattate e così i politici locali giocarono d'anticipo, conservando l'accordo con l'Asl. Il servizio funziona su chiamata della centrale operativa, cui devono far richiesta i cittadini del comprensorio per ricevere soccorso.

Alla base delle preoccupazioni espresse da gran parte del personale comunale, ci sarebbero promiscuità del 118 con gli utenti e mancanza di radicale sanificazione dei mezzi dopo ogni soccorso, che comprenderebbe casi di sospetto Covid: «Da tempo abbiamo notato - dicono alcuni dipendenti del municipio - che la scala di servizio esterna che immette nei locali archivio, dove è ubicata un'uscita di sicurezza, è intralciata da materiale parasanitario, rifiuti speciali e bombole di ossigeno lasciate sulle scale, per mancanza di idonei spazi. Lanciamo un appello perché si intervenga, eliminando le possibili contaminazioni».

