Focolaio da Coronavirus al Comune di Melito: contagiati il vice sindaco, il capogruppo Pd e alcuni consiglieri. Domani il municipio resta chiuso, per la sanificazione degli ambienti, mentre dai prossimi giorni l’accesso sarà consentito solo su prenotazione.

Intanto il sindaco Antonio Amente ha disposto uno screening sanitario per assessori, consiglieri e personale in servizio nelle varie strutture comunali, compresi i vigili urbani. I contagiati sul territorio sono 367, secondo l’ultimo report dell’Asl, ma il sindaco dubita che la cifra sia reale: “Ho la netta percezione – dice Amente - che i casi Covid nella cittadina siano ben superiori rispetto a quelli comunicati dall’Asl, che da giorni non riesce più a fornire una precisa panoramica così come è invece accaduto nei mesi scorsi.”

