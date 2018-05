Lunedì 14 Maggio 2018, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 10:18

MELITO - Tenta di uccidere la moglie poi si dà alla fuga. È accaduto in via Rossi stradina del centro storico. I due di origini marocchine, ma regolari, hanno litigato questa mattina. L’uomo l’ha accoltellata. Solo l’intervento dei vicini ha evitato il peggio. I carabinieri lo stanno ora cercando. La vittima è ricoverata al San Giuliano di Giugliano e non è in gravi condizioni. Per lei lievi ferite.