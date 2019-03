Il fedelissimo del boss Di Lauro: «Ho sparato a Norina a occhi chiusi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Marzo 2019, 10:30

«Nessun riferimento a Marco Di Lauro e al luogo in cui si nascondeva, ma solo una lunga confessione circoscritta alle fasi che hanno portato all'omicidio della moglie». Domenico Smarrazzo, l'avvocato di Salvatore Tamburrino che l'altra mattina ha ucciso la moglie Norina Matuozzo, 33 anni, freddata con tre colpi di pistola in un appartamento di Melito, stoppa sul nascere i rumors circolati nelle ultime ore. Dopo il suo arresto, infatti, qualcuno aveva fatto riferimento alla possibilità che Tamburrino, storico affiliato al clan Di Lauro di Secondigliano e fedelissimo del quarto figlio di «Ciruzzo 'o milionario», avesse fornito indicazioni utili agli uomini della squadra mobile e ai carabinieri che nelle ore successive, in una casa di Chiaiano, hanno stanato il super latitante in fuga da quattordici anni. Davanti al pm Antonio Vergara, secondo quanto riferito dal legale, l'uxoricida si è limitato a ricostruire ciò che era accaduto nell'abitazione di via Papa Giovanni XXIII, a Melito, dove Norina si era trasferita dopo la separazione insieme con i due figli, rispettivamente di 7 e 14 anni.