Smarriti assegni circolari per un valore di oltre 50mila euro, emessi a fine novembre per liquidare le prestazioni di presidenti e scrutatori dei seggi elettorali, impegnati nelle elezioni amministrative di Melito lo scorso ottobre. È quanto denuncia il servizio di tesoreria che gestisce i pagamenti per conto del Comune.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati