Venerdì 11 Ottobre 2019, 10:18

Una fabbrica di profumi con marchi contraffatti è stata sequestrata per la seconda volta a Melito dalla Gdf. All'atto del controllo, i finanzieri hanno riscontrato la rimozione dei sigilli apposti all'epoca del primo sequestro (2016) e constatato che, all'interno del locale, erano state sistemate nuove attrezzature per il confezionamento e l'etichettatura di prodotti di profumeria. Sequestrate oltre 900 confezioni di profumo in procinto di essere immesse sul mercato del falso, delle più note griffes nazionali e internazionali, nonché oltre 100.000 etichette dei medesimi marchi. Due le persone denunciate per contraffazione e per aver rimosso i sigilli apposti all'atto del sequestro eseguito nel 2016.