«Dedico questo momento a mio padre, che nel 2020 si è spento di dolore. È per lui che ho rinunciato alla comoda scappatoia della prescrizione, ottenendo una assoluzione nel merito, che mi riabilita dopo un calvario durato nove anni»

È ancora emozionato il colonnello della Finanza Fabio Massimo Mendella, assolto in appello nel corso dell'inchiesta alimentata dalla denuncia dell'imprenditore Giovanni Pizzicato, in passato egemone in svariati campi industriali, noto anche per la gestione di locali della movida napoletana, tra Chiaia e Coroglio.

APPROFONDIMENTI A Pompei controlli dei finanzieri tra negozi e bancarelle Napoli: occupazione abusiva di immobile nel centro storico, scatta il decreto di sequestro Nocera Inferiore, Ghost Cheques: 14 imprenditori dell'agro nocerino sarnese accusati di danno erariale dalla Corte dei Conti di Napoli

Colonnello, nove anni fa era un ufficiale in carriera, cosa ricorda di quei momenti?

«Ero comandante provinciale a Livorno, ero stato a Roma e a Napoli, avevo una carriera di prestigio. Fui arrestato, sono rimasto sei mesi in cella e quattro ai domiciliari. Da allora sempre in aula a difendermi, sempre assistito dal lavoro dei miei legali, l'avvocato Domenico Ciruzzi, il professore Alfonso Furgiuele, l'avvocato Gennaro Bianconcini».

Secondo l'accusa (concussione per induzione), avrebbe svolto accertamenti fittizi sulle aziende del gruppo Pizzicato, in cambio di soldi. Come si è difeso?

«Lo ripeto, grazie alle indagini difensive, che hanno dimostrato la totale mancanza di riscontri delle accuse di Pizzicato. Abbiamo depositato consulenze tecniche che hanno evidenziato che i conteggi della Procura non erano corretti. Che negli anni presi in esame dai pm, avevo fronteggiato delle spese (anche di natura sanitaria) che erano lì a dimostrare che avevo una condotta di vita normale. Che non vivevo sulle spalle dei Pizzicato. Eppure era tutto tracciato, sin dall'inizio, bastava fare le verifiche opportune su carta di credito e bancomat mio e di mia moglie».

Torniamo ai Pizzicato. L'accusa era chiara: avrebbe prodotto verifiche "spezzatino" per rallentare gli accertamenti. Cosa è cambiato nella valutazione dei giudici?

«Anche in questo caso, i risconti sono tutti a mio favore, a cominciare dalla lettera che spedii alla Procura di Napoli per chiedere chi dovesse essere il mio interlocutore nel corso di questo procedimento, una lettera che denotava la mia determinazione a fare bene il mio lavoro. Poi, nel corso degli anni, sono venute fuori delle verità granitiche sul gruppo Pizzicato».

Quali?

«Grazie alle mie indagini, sono stati interessati ben otto Stati esteri, oltre ad avere conferme e riscontri dalle indagini condotte da altre Procure in Italia. Anche la credibilità di chi mi accusava, ha cominciato a vacillare con le indagini sui Pizzicato della Procura di Torino e dell'ufficio napoletano della Procura europea. Credo che sia venuto a galla l'atteggiamento con cui ammettevano il minimo, per poi continuare a svolgere un certo tipo di condotte che avevo segnalato anni fa».

Ovviamente, anche per i Pizzicato vale il principio di non colpevolezza fino a prova contraria. Eppure, dalle carte della sua inchiesta emergevano frequentazioni e stili di vita poco consoni a un ufficiale della Finanza, non trova?

«Tutto falso e lo abbiamo dimostrato grazie alle testimonianze portate in aula dai miei avvocati: l'ex leader degli industriali Paolo Graziano ha smentito Pizzicato a proposito di una festa a cui avrei partecipato sul suo yacht con calciatori del Napoli e con lo stesso Pizzicato. Inoltre, le nostre indagini hanno evidenziato che non sono mai stato ospite in Sardegna di quell'imprenditore. Anzi: in quel posto, in quell'albergo di Sassari, non ci ho mai messo piede. Bastava verificare, cercare riscontri ovviamente inesistenti».

Cosa attende ora?

«La ricostruzione della mia carriera. Aspetto che mi richiamino finalmente in servizio. I miei colleghi (per titoli e anzianità) sono generali dal 2017, voglio tornare a servire lo Stato secondo i principi morali e deontologici che ho ricevuto a 14 anni, quando entrai nella scuola militare Nunziatella: perché nonostante tutto non ho mai smesso di credere nella giustizia».