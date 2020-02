Meno tasse a scuole e librerie, a Portici la delibera salvacultura

Portici. Più cultura e meno tasse. Potrebbe essere il motto dell’amministrazione comunale porticese alla luce dell’approvazione delle nuove tariffe Tari, con sconti proprio in quella direzione. A beneficiare, infatti, di una ulteriore riduzione rispetto allo scorso anno, saranno in primis le librerie e le scuole private.



In particolare, ai rivenditori di libri sarà riservato il 10% in meno, mentre sul 15% in meno potranno invece giovarne le scuole private.



Una novità che scaturisce sia dalla volontà di sostenere attività che purtroppo, a causa di una pesante crisi di settore, rischiano la chiusura sia per compensare anche i costi in aumento della temuta tassa.



Così facendo c’è speranza che le serrande delle librerie possano restare alzate ancora per parecchio.



“L’aumento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti differenziati deciso dalla Sapna già nel 2019 dopo che avevamo già approvato le tariffe 2019, ulteriormente aumentato nel 2020, unito al costo di smaltimento di umido del territorio, produrranno effetti che purtroppo ricadranno sull’aumento della Tari. Tuttavia abbiamo ritenuto di salvaguardare alcune categorie rispetto alle quali abbiamo addirittura operato delle riduzioni. Ci sarà - spiega il sindaco Cuomo - una riduzione del 10% per le librerie e del 15% per gli asili e le scuole private”.



Le novità non finiscono qui: sospiro di sollievo anche per le fasce deboli e in particolare i nuclei familiari con invalidi civili (invalidità al 100%) che con un reddito Isee inferiore ai 12mila euro, saranno esentati totalmente dalla Tari. © RIPRODUZIONE RISERVATA