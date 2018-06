Menu choc: in un pub di Napoli arriva il crostone dedicato a Hitler

Mercoledì 6 Giugno 2018, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 15:13

«Per noi è assurdo associare il nome di Hitler, un dittatore sanguinario, a qualcosa da mangiare e abbiamo chiesto al titolare del Pub Baffone Crostoneria di Via Bernini a Napoli di togliere dal menù il crostone dedicato a Hitler ma ha deciso di non darci ascolto perché, per lui, Hitler è una sorta di personaggio fantasia con i baffi, al pari di Asterix e Obelix, a cui ha dedicato altri crostoni. E' inquietante sentire certe argomentazioni che mettono sullo stesso piano un dittatore sanguinario con i protagonisti di fumetti».Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza aggiungendo: «C’è sembrato davvero fuori luogo inserire un crostone dedicato al fondatore del nazismo, l’ideologia che ha fatto della sopraffazione e della violenza cieca il suo credo sterminando, causando anche la seconda guerra mondiale, l'olocausto e la morte di milioni di innocenti».«Bisogna stare attenti a legittimare anche in questo modo figure storiche negative e sanguinarie rendendoli quasi uomini e donne da ricordare con simpatia. Ci auguriamo che nessuno compri quel panino costringendo il titolare a toglierlo dal menù e, anzi, invitiamo tutte le persone di buon senso che conoscono e condannano la violenza del nazismo a non andare per niente in quella crostoneria fino a quando nel menù ci sarà il nome di Hitler» hanno aggiunto Borrelli e Simioli.