Napoli: mercatini della monnezza sempre più numerosi, cittadini esasperati

Dopo le proteste e le manifestazioni – come quella di ieri sotto la sede della Regione Campania a Santa Lucia – i mercati sono prossimi alla riapertura. In molti però, non hai mai chiuso. Sono quelli cosiddetti “della monnezza” che nell'area a ridosso della stazione centrale e del Vasto, non hanno mai interrotto l'attività.

Decine di extracomunitari, ancora adesso, continuano a mercanteggiare con gingilli ed indumenti raccolti tra i rifiuti agli angoli dei vicoli. Proprio su via Firenze – sotto agli occhi di tutti – il commercio continua senza sosta e contravvenendo a tutte le misure di sicurezza e di distanziamento sociale. Una vera piaga per i residenti della zona che esprimono nervosismo ed insoddisfazione.

«Nonostante le strade semi deserte – afferma l'attivista Simone Saggese – gli abitanti del Vasto devono continuare a vedere questi mercatini della spazzatura che vanno contro ogni norma disposta in questa fase cosi delicata. E' il momento di intervenire perchè non si può più vivere in queste condizioni. In questo quartiere le cose non sono mai cambiate. Neanche durante questa pandemia da covid – 19». © RIPRODUZIONE RISERVATA