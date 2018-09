Lunedì 17 Settembre 2018, 16:19

TORRE DEL GRECO - Un mercatino di due giorni per trovare i testi scolastici delle scuole superiori e risparmiare sulle spese d'inizio anno. A Torre del Greco la scuola è ripartita e molti genitori e studenti sono alle prese con il solito problema: non riuscire a trovare i libri di testo di seconda mano. Ecco perché sabato 29 e domenica 30 settembre il Forum dei Giovani di Torre del Greco metterà a disposizione uno spazio, la tendostruttura La Salle, per far incontrare studenti e genitori per lo scambio dei libri scolastici.Il Mercatino dei Libri di Testo sarà così articolato: sabato 29 dalle 11:00 alle 18:00 la tendostruttura sarà aperta a tutti gli studenti del Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo Artistico e Liceo Psicopedagogico mentre domenica 30 settembre dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:00 l'area sarà riservata agli Istituti Tecnici "Pantaleo", nautico "Colombo" e a tutte le scuole secondarie di primo grado."La nostra iniziativa ha l'obiettivo di promuovere un diritto allo studio più accessibile - dicono i ragazzi del Forum dei Giovani di Torre del Greco - e vuole essere l'occasione per favorire momenti di aggregazione, sempre più scarsi al giorno d'oggi".