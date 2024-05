Nella mattinata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, in via Michelangelo Ciccone hanno notato una persona che, in cambio di denaro, ha consegnato un involucro ad un uomo che si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 0,20 grammi e 865 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.