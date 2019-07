Napoli, stanato latitante dell'Alleanza di Secondigliano: era in fuga da otto anni

Sabato 6 Luglio 2019, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 12:42

Era latitante da otto anni e, poco prima del suo arresto, ha tentato di fuggire ancora una volta. La cattura di Pasquale Marigliano, 58enne pluripregiudicato napoletano, è avvenuta ieri sera in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso l'ufficio esecuzione penale della Corte di Appello di Napoli.L'uomo, ritenuto appartenente alla cosidetta Alleanza di Secondigliano, dovra espiare un anno, 11 mesi e 28 giorni di reclusione per associazione mafiosa oltre a una misura di sicurezza detentiva in casa di lavoro per due anni. Il blitz è stato realizzato dagli agenti del commissariato di polizia di Vicaria Mercato, al termine di una lunga attività di osservazione che ha consentito ai poliziotti di localizzarlo in un’abitazione di via Cesare Carmignani.Una volta intercettato l'uomo al quinto piano dello stabile, i poliziotti hanno fatto irruzione approfittando della momentanea apertura del cancello d’ingresso, bloccando il tentativo di fuga del pregiudicato che è stato ammanettato e portato via sulle auto di servizio.