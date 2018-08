Mercoledì 22 Agosto 2018, 11:27

MARANO - Operatori del mercato ortofrutticolo di Marano sul piede di guerra. Ieri una delegazione ha ottenuto dai commissari straordinari del Comune, che in precedenza avevano disposto la chiusura della struttura per ragioni di sicurezza, una revoca parziale del provvedimento. Ai concessionari degli stand, tutti privi del necessario titolo, sono stati concessi dieci giorni per poter vendere la merce presente nei loro stalli. Fino al 30 agosto, insomma, potranno continuare ad operare seppur all'esterno degli stand di proprietà comunale. Dopodiché, se non lo faranno spontaneamente, saranno sgomberati per consentire all'ente di effettuare i lavori di messa in sicurezza. Gli operatori hanno annunciato un ricorso al Tar.