Mercato a Porta Nolana, residenti contro Comune e Municipalità: «Non lo vogliamo, pronti alle barricate»

Atmosfera incandescente dalle parti di. Nei prossimi giorni il Comune di Napoli e la seconda Municipalità guidata dal presidente Francesco Chirico daranno vita al progetto sperimentale per la nascita - ma sarebbe meglio dire il ritorno - di un mercato nella zona. Il progetto, creato grazie ad un lavoro sinergico che ha visti impegnati vari assessorati del Comune di Napoli e il secondo parlamentino, arriva in risposta anche alle numerose proteste degli storici mercatali della zona che, proprio negli scorsi giorni, avevano fatto sentire la loro voce per il fatto di essere ancora fermi al palo dopo il periodo di lockdown.La decisione di palazzo San Giacomo di lanciare il nuovo progetto a Porta Nolana, però, non sembra aver incontrato il favore dei residenti della zona che, nelle scorse ore, sono scesi in strada a protestare per una scelta che definiscono scellerata e che non sarebbe stata in alcun modo concordata con i cittadini che vivono nel quartiere. Alle dure proteste seguiranno con ogni probabilità le diffide e non è escluso che gruppi di cittadini possano scendere in strada contro una scelta che li vede contrapposti all'amministrazione comunale e all'amministrazione della Municipalità.«Nessuno ci ha consultati - hanno spiegato i residenti - questa decisione ci è stata imposta dal Comune e dalla Municipalità che hanno forse dimenticato il degrado che porta il mercatino nel nostro quartiere. A prescindere da tutte le considerazioni di carattere economico le rivendicazioni dei cittadini sono da tenere in considerazione, non possono ignorarci. Da anni denunciamo il degrado di questo quartiere a causa dei mercati e degli extracomunitari che popolano la zona con i loro mercatini della monnezza. Adesso che avevamo ritrovato un minimo di tranquillità apprendiamo dalla stampa che nei prossimi giorni ritorneremo al punto di partenza. Non lo permetteremo - la sfida dei cittadini - lotteremo con tutte le nostre forze contro una decisione scellerata che rischia di affossare definitivamente il nostro territorio. Qui c'è bisogno di rilancio turistico, non di bancarelle. Il Comune pensi a sgomberare la zona dagli stranieri che fanno il bello e il cattivo tempo, spesso minacciando e rendendo difficile la vita a chi vive qui, anzichè lanciarsi in iniziative che penalizzano i territori invece di rilanciarli. Comprendiamo - hanno poi concluso i cittadini - le esigenze dei tanti mercatali onesti che vivono del loro lavoro. Le istituzioni hanno il dovere di pensare a loro e di offrire soluzioni che possano conciliare le loro esigenze con le esigenze di vivibilità del territorio. Da questo punto di vista piazza Mercato sarebbe perfetta, il Comune e la Municipalità trasferiscano li il mercato che vogliono fare a Porta Nolana».L'assessore al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Rosaria Galiero ha difeso la bontà della sua scelta, sottolineando che il progetto partirà in via sperimentale e che saranno di volta in volta adottati tutti i correttivi necessari in accordo anche che i residenti. «Anzitutto voglio rassicurare i cittadini - ha spiegato Rosaria Galiero - il progetto ha proprio lo scopo di riportare ordine e legalità in un territorio dove ci sono stati molti problemi di questo tipo. Abbiamo voluto dare una risposta ai tantissimi mercatali che sono fermi da mesi e che hanno disperatamente bisogno di lavorare, ma è bene rimarcare che inizialmente si partirà solo con una quarantina di stalli sui 114 previsti che saranno installati a Porta Nolana e, via via, nelle altre strade individuate dai progetti. Questo progetto - ha proseguito - è in fase di discussione da anni e subito dopo il lockdown abbiamo convenuto di dare uno sprint alle cose. Ribadiamo che si tratta di una azione che andrà a garanzia anche della vivibilità dei cittadini residenti e che come Comune di Napoli siamo sempre aperti al confronto e al dialogo con chiunque voglia fare critiche costruttive. Come istituzione - conclude - non potevamo girarci dall'altra parte di fronte alla situazione di difficoltà che stanno vivendo decine di famiglie che vivono grazie al lavoro dei mercatali onesti. Tutto sarà fatto nella strettissima legalità, gli stalli saranno affidati solo ed esclusivamente a quanti potranno dimostrare di essere in regola da tutti i punti di vista».Parere positivo espresso anche dal numero uno del secondo parlamentino Francesco Chirico che ha annunciato per le prossime ore la pubblicazione del bando di assegnazione dei 114 stalli destinati ai mercatali a Piazza Nolana, a via Nolana, a via Carmignano, a via Di Lorenzo e a via Di Bella.«Il bando partirà a breve - ha spiegato - e la prima cosa che abbiamo chiesto alle forze dell'ordine è di serrare i controlli in tutta la zona proprio per scongiurare problemi per i residenti del quartiere. Riteniamo che la creazione di un mercato più che un problema possa rappresentare una occasione di valorizzazione di quella zona, a tutto vantaggio dei cittadini che vi abitano e delle attività ricettive che stanno nascendo. Abbiamo avuto un feedback positivo anche dalle stesse forze dell'ordine circa la buona riuscita del progetto. Io sono ottimista - prosegue - e se ci sarà sinergia tra i vari attori territoriali anche i residenti che stanno legittimamente esprimendo le loro perplessità potranno ricredersi a breve. Questo progetto - conclude - oltre che occasione di rilancio per la zona sarà occasione per dare lavoro a tantissime famiglie che dopo l'emergenza Covid sono in estrema difficoltà e chiedono a gran voce di poter tornare a lavorare come hanno sempre fatto».Ancora tanti i nodi da sciogliere su un territorio estremamente "difficile" sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista della vivibilità. Nonostante l'impegno delle forze dell'ordine la massiccia presenza di un mercato "parallelo" e abusivo gestito da extracomunitari continua ad essere uno dei problemi maggiormente sentiti dai residenti. Domenica scorsa - le telecamere di videosorveglianza di un garage della zona hanno ripreso le scene - un gruppo di abusivi ha scatenato l'ennesimo violento alterco con i caschi bianchi del Comune che volevano allontanarli dalla zona.Il timore di moltissimi titolari di attività commerciali del quartiere è di veder penalizzate ulteriormente le loro attività da un mercato che ha scatenato polemiche ancor prima di vedere la luce. Resterà da comprendere come sarà possibile coniugare le esigenze di sicurezza - alcune strade individuate per il mercatino sperimentale sono strette e con un'unica via di fuga in caso di calamità naturale - con le esigenze di un mercatino rionale che, per sua stessa natura, ha bisogno di spazi ampi e di vie di fuga se possibile ancora più ampie.