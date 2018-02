Denunciate 42 persone e sequestrati 2 mila articoli contraffatti venduti sui social e che avevano fruttato 1 mln di euro in 3 anni. La Guardia di Finanza della Spezia ha intercettato nell'operazione 'Low Cost' un vero sodalizio criminale con base a Arzano e con un vero emporio del falso totalmente sconosciuto al fisco a Bovolone.



I prodotti apparentemente griffati ma a prezzi irrisori venivano proposti attraverso community di Facebook come 'Vendo e regalo La Spezia e Provincia. Tra i marchi contraffatti Nike, Louis Vuitton e Armani. Gli investigatori hanno sequestrato 23 pacchi diretti a acquirenti spezzini. Pensando di essere stati truffati i clienti hanno iniziato a diffondere i numeri delle carte Postepay e i nomi dei fornitori.



La Procura ha disposto perquisizioni a Spezia, in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto dove hanno scoperto l'emporio del falso. Le indagini hanno portato poi a Arzano dove sono stati rinvenuti capi di abbigliamento contraffatti, etichette e attrezzi. I versamenti di denaro risultavano diretti su 20 carte intestate a 5 prestanome, poi sequestrate, sulle quali in tre anni era stato caricato 1 milione di euro. Tra i denunciati, sette persone fanno parte della stessa famiglia. Oscurati 5 profili Facebook dai quali partivano le offerte.

