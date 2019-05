Mergellina, 39enne accoltellato in piazza dall'ex fidanzato di un'amica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Maggio 2019, 07:30

Maledetti coltelli. Torna a scorrere il sangue a Chiaia, e - ancora una volta - spuntano le lame in uno dei crocevia del divertimento notturno: questa volta l'aggressione si è verificata in piazza Sannazaro, meta abituale di comitive che nei giorni di festa e durante il fine settimana si danno appuntamento per trascorrere la serata. Bilancio: un ferito, raggiunto da due fendenti ad una spalla e al braccio. La vittima si trova ora in prognosi riservata in ospedale, anche se i medici hanno escluso che corra pericolo di vita.