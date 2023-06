Stagione partita, estate esplosa, affari d’oro per tutti. Da queste parti, una boa con un catenaccio costa fino a 6000 euro. Parliamo di boe abusive, ovviamente, uno dei classici dell’estate napoletana. E parliamo di Mergellina, lo specchio d’acqua più ricercato, specie per chi coltiva il sogno della barca sotto casa, del gommone o natante a due passi da via Caracciolo, della vita da vip che in poco e siamo a Capri o in Costiera.

Ieri, il blitz della guardia costiera della capitaneria di Napoli (agli ordini del comandante Paolo Fedele), operazione congiunta assieme al commissariato San Ferdinando, che hanno consentito di sequestrate due banchine abusive, esattamente a pochi metri dal consolato americano. Tre denunciati (napoletani di 32, 40 e 49 anni), l’accusa è di occupazione di spazio demaniale. Ci risiamo, verrebbe da dire: alcuni ormeggiatori hanno costruito delle pedane in cemento (parliamo di un intervento abusivo in un’area soggetta a mille vincoli di natura paesaggistica), per allacciare il più alto numero di barche nello specchio d’acqua antistante al porticciolo di Mergellina.

Un intervento condotto da esperti del settore, negli stessi giorni in cui la Dda di Napoli sta conducendo una indagine di sistema sui soldi che girano da queste parti. Soldi sporchi, secondo l’ipotesi investigativa. Soldi della camorra, che punta a riciclare in attività apparentemente pulite i proventi dei propri traffici illeciti. Conviene aprire un inciso, a questo punto: le indagini condotte per la rimozione delle pedane abusive sono coordinate dal pool a tutela del Territorio, sotto la guida del procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli e non battono la pista del riciclaggio di soldi in odore di mafia; altra storia è invece il lavoro condotto dalla Dda di Napoli, sul circuito di denaro che dalla periferia (parliamo sia del clan Mazzarella che dell’Alleanza di Secondigliano) arriva nella zona di Mergellina, per finanziare attività di ristorazione, di ricezione alberghiera, ma anche del business dei B&b. Inchieste parallele, che potrebbero far emergere convergenze tutt’altro che inedite da queste parti.

Ma torniamo al blitz contro le pedane abusive. Stando alle foto raccolte e divulgate dal parlamentare dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, c’è chi si è messo a impastare - alla luce del giorno - il cemento utile per creare le pedane. Strutture abusive e necessarie per ampliare il portafoglio dei clienti, in un mercato che consente di piazzare boe dappertutto in uno specchio di mare ristretto. Con tanto di incassi assicurati. Spiega il parlamentare Borrelli: «La guardia costiera ha inferto un duro colpo a quanti vogliono impadronirsi di tutti gli ormeggi e gli approdi del Lungomare. Si tratta di ormeggi abusivi - spiegano sia Borrelli che Lorenzo Pascucci (consigliere della municipalità di Chiaia) con cemento armato in una zona vincolata. Serve tolleranza zero».



Un blitz mirato sul quale conviene riflettere, a partire dalla tempistica: non è stato messo a segno alla fine della stagione, ma quando l’estate è appena iniziata. È il segno di una precisa strategia da parte di chi ha interesse alla tutela della costa e al rispetto delle leggi. Pochi giorni fa, sempre sotto la guida dell’aggiunto Filippelli, lo stesso organo di polizia aveva smantellato cabine abusive nei pressi di rotonda Diaz e Largo Sermoneta. Una precisa volontà di non concedere sconti o benefici, specie in una zona dove accordi e compromessi - negli anni scorsi - hanno sempre avuto la meglio. Ed è questo il punto sul quale il faro dei due pool di magistrati a lavoro su Margellina diventa particolarmente intenso: si scava su concessioni e licenze, ma anche su un regime che ha per anni garantito ogni genere di abusi. Intanto, nella Procura retta dal facente funzione Ferrigno, c’è un interpello che consentirà al pm veterano Rosa Volpe (fino a pochi giorni fa alla guida dell’ufficio, nel dopo Melillo) di coordinare i fascicoli della Dda napoletana. Facile immaginare, un obiettivo su tutti: capire dove vanno a finire i soldi sporchi di camorra.