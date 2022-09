Mergellina, due minorenni fermati con coltelli e droga

Mergellina, direzione largo Sermoneta: i poliziotti hanno fermato un’auto con a bordo tre giovani trovandone uno in possesso di un coltello a scatto con la lama di 11 centimetri e l’altro con due bustine con circa 3,5 grammi di marijuana e un involucro con circa un grammo di hashish.

Il 16enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato così per porto abusivo di armi e poi affidato ai genitori, mentre l’altro è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale: Infine, al conducente sono state contestate 2 violazioni del codice della strada per mancata esibizione dei documenti e per aver utilizzato il veicolo con autorizzazione alla circolazione di prova per fini diversi.