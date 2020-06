Napoli: ferito dopo una lite a Mergellina, in manette un immigrato clandestino

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Mergellina per una persona ferita. I poliziotti hanno trovato una persona priva di conoscenza e, dopo aver richiesto l’intervento del 118, hanno bloccato poco distante l’uomo che aveva aggredito la vittima in seguito ad una discussione per futili motivi. Stanley Nwonkoro, 28enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: 12:03

