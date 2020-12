Meridbulloni, fabbrica chiusa e Castellammare e il vescovo tuona: «Uno schiaffo per tutti noi»

Sul tavolo allestito sotto al gazebo c'è una tovaglia natalizia. Qualche sedia per chi ha trascorso la notte davanti al capannone chiuso. La Meridbulloni da un giorno all'altro è diventata il passato di Castellammare. Il tempo di vivere un Natale fatto di precarietà e preoccupazione e poi chi non partirà per Torino sarà ufficialmente senza lavoro. Ieri mattina anche il vescovo, monsignor Francesco Alfano, si è diretto in via De Gasperi. «Quanto sta accadendo è assurdo e ingiustificabile: una fabbrica che chiude lasciando ancora una volta la nostra terra priva di uno sbocco lavorativo assai importante per i tanti operai e per i tanti altri coinvolti nell'indotto. Questa imminente decisione è uno schiaffo che arriva a tutti, pure a noi. Gli operai coinvolti, con le loro competenze e professionalità, rappresentano il bello del Sud». Il vescovo della Diocesi di Sorrento e Castellammare ha voluto confortare e pregare con i circa 80 operai. «Possiamo accettare una perdita sociale ed economica così grave per il nostro territorio? - ha detto Alfano - Penso in particolare alle famiglie che si trovano all'improvviso in una condizione di rischio: potrebbe aumentare il numero dei poveri, che già cresce a dismisura a causa della pandemia».

Attorno al vescovo ci sono anche i figli delle tute blu, le famiglie sono arrivate per dare sostegno, persino i pensionati Meridbulloni hanno partecipato al sit-in per una realtà considerata come una grande famiglia fino a poche ore fa. Ma adesso la famiglia si sente tradita ed è l'ora della rabbia. «Nemmeno i cassetti personali abbiamo potuto liberare - spiega Angelo - lo faremo scortati nei prossimi giorni. Ci trattano come delinquenti, quando abbiamo dato tutto per questa fabbrica». Fa rabbia sapere che le altre fabbriche del gruppo lavorano senza sosta mentre Castellammare è destinata a scomparire. Le parole lasciate dal vescovo si spera possano essere di buon auspicio per l'incontro che si terrà lunedì in Regione.

«Sarò insieme a operai e rappresentanti sindacali, nel corso dell'incontro fissato con il delegato al Lavoro - spiega il capogruppo regionale di Forza Italia Annarita Patriarca - Combatteremo in ogni sede non solo la chiusura dello stabilimento ma anche il ricatto propinato a chi, per mantenere l'impiego, dev'essere costretto a trasferirsi al Nord. Lasciare la propria terra dev'essere una scelta, mai un obbligo». Dopo l'interrogazione parlamentare anche il deputato di Italia Viva Catello Vitiello si è diretto alla Meridbulloni. In città intanto il Movimento Cinque Stelle chiede una convocazione urgente dei capigruppo per mettere in campo azioni contro la chiusura della fabbrica. Tonino Scala di Leu parla di «un atto camorristico. Il nodo è sempre il medesimo da dieci anni ormai. Se non si mette un punto fermo su via De Gasperi e si precisa che lì non si possono costruire case, ci saranno sempre azioni come questa sull'ultimo presidio industriale dell'area nord». Esprimono solidarietà il Pd locale e i gruppi di maggioranza e opposizione. Per tutti una certezza: la vendita dell'area, a ridosso sul mare e confinante con il porto di Marina di Stabia, sembra un affare già fatto per completare la riconversione turistica di quella parte di litorale.

Ultimo aggiornamento: 12:08

